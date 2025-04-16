Уроженцы Средней Азии организовали незаконный канал миграции в Новосибирской области

Преступную группу правоохранители выявили на территории Октябрьского района Новосибирска.В Новосибирске возбуждено уголовное дело по факту организации незаконного пребывания иностранных граждан на территории России.
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