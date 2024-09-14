На АвтоВАЗе объяснили значительное подорожание Lada Vesta

Руководитель пресс-службы завода Сергей Ильинский заявил «Ридусу», что «инфляцию никто не отменял», и напомнил: цены выросли везде — на рынках недвижимости, одежды, топлива, авиационных билетов и всего остального.
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