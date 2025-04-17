Росатом запустили Центр защиты критической инфраструктуры

Центр создан на платформе Передовой инженерной школы и ориентирован на подготовку специалистов, которые смогут решать задачи по обеспечению устойчивости и безопасности критически важной информационной инфраструктуры.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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