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  • сергей козьменко
    Ага, британские военные, это как британские ученые ?Британские военны...
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Росатом запустили Центр защиты критической инфраструктуры

Росатом запустили Центр защиты критической инфраструктуры

Центр создан на платформе Передовой инженерной школы и ориентирован на подготовку специалистов, которые смогут решать задачи по обеспечению устойчивости и безопасности критически важной информационной инфраструктуры.

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