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Закон, порядок, государство

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В Поволжье более 1 тыс. граждан заключили контракты с Минобороны России за время работы выставки «Сила V правде — гордость и победа»

В Поволжье более 1 тыс. граждан заключили контракты с Минобороны России за время работы выставки «Сила V правде — гордость и победа»

Наибольшее количество изъявивших желание проходить службу в Вооруженных Силах Российской Федерации из Татарстана — более 400 человек.

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