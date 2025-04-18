Как выбрать подрядчика для строительства загородного дома: полный гид и чек-лист

Строительство загородного дома— это всегда больше, чем просто проект. Слабый подрядчик может не только сорвать сроки, но и существенно повысить расходы или, что хуже, привести к ущербу для вашего будущего дома.
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