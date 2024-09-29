Политика как он...
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Политика как она есть

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Песков раскрыл, когда Россия может применить новую ядерную доктрину

Песков раскрыл, когда Россия может применить новую ядерную доктрину

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Пескова  слушать, себя  не уважать.
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15 час.
Житель Империи
Не слушай, не уважай!
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14 час.
Житель Империи
Америка очень уязвима и без ядерных ударов. «Снести» пару-тройку крупных военных баз на просторах мира, так, чтобы под «0», где «просто сдохнут» тысячи американских военнослужащих и митинги и демонстрации захлестнут всю страну гегемонию!
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14 час.

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