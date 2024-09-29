Песков раскрыл, когда Россия может применить новую ядерную доктрину

Житель Империи

Америка очень уязвима и без ядерных ударов. «Снести» пару-тройку крупных военных баз на просторах мира, так, чтобы под «0», где «просто сдохнут» тысячи американских военнослужащих и митинги и демонстрации захлестнут всю страну гегемонию!