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Zero Hedge

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Amazon Shares Tumble Amid News Of FTC 'Advertiser Deception' Lawsuit

Amazon Shares Tumble Amid News Of FTC 'Advertiser Deception' Lawsuit

Amazon Shares Tumble Amid News Of FTC 'Advertiser Deception' Lawsuit The Federal Trade Commission (FTC) is about to drop a lawsuit on Amazon today alleging that the e-commerce platform manipulated prices paid by businesses to advertise on its retail platform, which made the company tens of billions of dollars over a seven-year period, WSJ reports, citing agency officials.

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