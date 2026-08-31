Amazon Shares Tumble Amid News Of FTC 'Advertiser Deception' Lawsuit The Federal Trade Commission (FTC) is about to drop a lawsuit on Amazon today alleging that the e-commerce platform manipulated prices paid by businesses to advertise on its retail platform, which made the company tens of billions of dollars over a seven-year period, WSJ reports, citing agency officials.
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