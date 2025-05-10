«Единая Россия» почтила память героев в День Великой Победы

В 80-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне секретарь Челябинского регионального отделения «Единой России», губернатор Алексей Текслер, а также руководитель Челябинского регионального исполкома реготделения партии Виталий Маслов возложили цветы и венки к Вечному огню на Аллее Славы в Челябинске.
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