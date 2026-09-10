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Курские новости

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Украинские беспилотники трижды атаковали жилой дом в Железногорске Курской области

Украинские беспилотники трижды атаковали жилой дом в Железногорске Курской области

После первой атаки оперативные службы не обнаружили пострадавших, но после повторных ударов есть как минимум двое раненых и эвакуированы около 500 жильцов двух домов.

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