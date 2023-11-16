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В МО РФ заявили, что спецоперация продолжится до полного достижения целей

В МО РФ заявили, что спецоперация продолжится до полного достижения целей

Специальная военная операция на Украине будет продолжаться до полного достижения ее целей. Об этом заявил замминистра обороны РФ Александр Фомин на 10-м заседании совместного международного антитеррористического учения "СМОА плюс" в Джакарте.

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