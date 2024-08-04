Дмитрий Харатьян ушел из программы «Наши», посвященной простым людям Донбасса и Новороссии

Добровольцы, ополченцы, волонтеры новых российских территорий (Донбасса, Новороссии и не только) — простые русские люди, жившие под гнетом АТО и украинского режима, а затем освобожденные русской армией — с середины прошлого года попадают в центр внимания программы «Наши» («Россия 1»).