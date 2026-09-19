Можно смотреть вечно: 15 залипательных гифок, на которых просто режут вещи

Во-первых, это красиво. Во-вторых, это реально завораживает. На этих гифках просто разрезают разные предметы, но, глядя на них, вы рискуете залипнуть надолго.
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