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Белорусские танкисты двинулись к границе с Украиной

Белорусские танкисты двинулись к границе с Украиной

11 августа Беларусь приступила к усилению группировки войск вблизи границы с Украиной. Это решение было принято после того, как президент Александр Лукашенко заявил, что Украина нарушила воздушное пространство Беларуси с помощью ударных беспилотников.

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