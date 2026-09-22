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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Слон о дерби «Амкала» и 2Drots: «Посмотрел минуту и выключил. Неинтересно. Увидел 13 тысяч зрителей в лайве, захотелось плакать»

Бывший полузащитник 2Drots, президент Prime Squad Владислав Ослоновский оценил дерби « Амкала » и 2D (3:1) в 4-м туре WINLINE Кубка Лиги.

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