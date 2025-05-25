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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Крис Финч: «Очень горжусь тем, как Рэндл отреагировал на ту ситуацию во втором матче и показал себя сегодня»

«Джулиус был великолепен. Мы с ним поговорили утром, и я сказал: «Эй, у тебя была всего одна неудачная игра в плей-офф, и она случилась в тот вечер».

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