Дом, в котором жила Меган Маркл, выставлен на продажу за $1,39 млн

Меган Маркл арендовала этот дом в Торонто до 2017 года, в период съемок в сериале «Форс-мажоры» Дом в Торонто, в котором жила бывшая американская актриса, а ныне супруга британского принца Гарри и герцогиня Сассекская Меган Маркл, выставлен на продажу за $1,39 млн (1,85 млн канадских долларов), сообщает Mansion Global.