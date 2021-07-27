Депутаты Госдумы предложили компенсировать затраты россиян на газификацию

Фракция "Единая Россия" выступила с предложением компенсировать гражданам затраты на газификацию. Депутаты предложили компенсировать расходы тем, кто оплатил подведение газа к домовладению до начала действия программы социальной газификации.
Фракция "Единая Россия" выступила с предложением компенсировать гражданам затраты на газификацию. Депутаты предложили компенсировать расходы тем, кто оплатил подведение газа к домовладению до начала действия программы социальной газификации.
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