В Архангельской области пройдут дополнительные выборы в облсобрание

Избирком Поморья принял решение о проведении дополнительных выборов депутата Архангельского областного собрания депутатов восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 23 на 8 сентября 2024 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии