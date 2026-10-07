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МО: ВС РФ поразили завод в Лозовой, где собирали ракеты «Фламинго»

МО: ВС РФ поразили завод в Лозовой, где собирали ракеты «Фламинго»

Минобороны РФ заявило о поражении предприятия, где собирали и хранили ракеты FP-5 «Фламинго». Удары также были нанесены по объектам военно-промышленного комплекса и портовой инфраструктуры в ряде регионов Украины.

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