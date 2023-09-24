Около 100 саженцев деревьев высадили юнармейцы Республики Бурятии

Акция проводится в рамках реализации проекта «Байкальская этника 1:0 движение наставников», в рамках года педагога и наставника, а также в честь 100-летия Республики Бурятия.
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