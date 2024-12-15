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Собаки могут чувствовать вину. Но это не точно.

Собаки могут чувствовать вину. Но это не точно.

По-вашему, собака испытывает чувство вины, когда вы ругаете её за какой-то неблаговидный поступок? Например, вы пришли домой и обнаружили, что она раскидала по кухне содержимое мусорного ведра, отгрызла пятки баснословно дорогим туфлям, превратив их в шлепанцы, или разбила горшок с вашим любимым цветком.

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