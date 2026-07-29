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Энциклопедия Техники

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Люстра Чижевского: между научным прорывом и опасным мифом

Люстра Чижевского: между научным прорывом и опасным мифом

Как я решила разобраться в феномене знаменитого ионизатора В 90-е годы, когда ажиотаж вокруг всего необычного достигал пика, в моей квартире тоже появилась эта загадочная конструкция — металлический обруч с сеткой, утыканный иголками.

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