Люстра Чижевского: между научным прорывом и опасным мифом

Как я решила разобраться в феномене знаменитого ионизатора В 90-е годы, когда ажиотаж вокруг всего необычного достигал пика, в моей квартире тоже появилась эта загадочная конструкция — металлический обруч с сеткой, утыканный иголками.
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