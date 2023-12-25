Москва и Петербург стали лидерами в итоговом рейтинге регионов России

Москва и Петербург стали лидерами агрегированного рейтинга рейтингов по итогам 2023 года. Рейтинг был составлена по таким показателям как качество жизни, экономические показатели, научно-технологическое развитие и другие.
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