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Орловской легенде локальных войн Николаю Слепову сегодня 90 лет

Орловской легенде локальных войн Николаю Слепову сегодня 90 лет

10 октября жителю города Орла Николаю Ивановичу Слепову исполняется 90 лет. Это единственный орловец, удостоенный высшей награды республики Въетнам – Ордена Подвига третьей степени, выданный по указу президента Тон Дык Тханг 8 июня 1976 года.

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