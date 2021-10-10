Орловской легенде локальных войн Николаю Слепову сегодня 90 лет

10 октября жителю города Орла Николаю Ивановичу Слепову исполняется 90 лет. Это единственный орловец, удостоенный высшей награды республики Въетнам – Ордена Подвига третьей степени, выданный по указу президента Тон Дык Тханг 8 июня 1976 года.