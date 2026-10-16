Главные моменты из интервью Newsmax: - С Путиным договариваться проще, соглашение может быть подписано без участия украинской стороны.
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