Эксперт назвал действия на случай укуса ядовитой змеи

Преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов 28 марта рассказал «Известиям», как действовать в случае укуса ядовитой змеи.
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