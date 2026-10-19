Значительную роль в выявлении и легализации таких работников играют региональные межведомственные комиссии За первые шесть месяцев 2026 года в России легализовали занятость более 610 тысяч человек, ранее работавших в теневом секторе.
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