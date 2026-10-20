© Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look PressНацистскую атрибутику — кресты, флаги, в том числе батальона «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России), а также мушкеты обнаружили на позициях Вооруженных сил Украины (ВСУ) после их бегства в Харьковской области.
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