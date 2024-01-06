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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Несколько клубов РПЛ интересуются лучшим бомбардиром лиги Сербии Салданьей. Форвард «Партизана» готов рассмотреть переезд в Россию, цена – около 6 млн евро

Несколько клубов РПЛ интересуются лучшим бомбардиром лиги Сербии Салданьей. Форвард «Партизана» готов рассмотреть переезд в Россию, цена – около 6 млн евро

Несколько клубов Премьер-лиги проявляют интерес к лучшему бомбардиру чемпионата Сербии (14 голов в 18 матчах), при этом сам 24-летний бразилец готов рассмотреть переезд в Россию, сообщает Metaratings.

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