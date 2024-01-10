3 цивилизации-долгожительницы в истории человечества

За всю историю существования человечества на Земле образовывались и исчезали огромные цивилизации. О многих из них вы прекрасно знаете: о цивилизациях майя, ацтеков, древнего Египта, Месопотамии и так далее ученые постоянно узнают что-то новое.
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