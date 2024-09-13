Память погибшего 28-летнего пограничника увековечили в Карелии

Мемориальную доску с именем Константина Антонова открыли в Сортавале Погибшего в Белгородской области пограничника Константина Антонова в июле похоронили в Карелии, а 13 сентября в Сортавале открыли мемориальную доску.
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