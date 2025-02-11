Глава МИД Венгрии: Будапешт добился от Киева отказа от атак ВСУ на газопровод «Турецкий поток» Венгерские власти получили от Еврокомиссии гарантии энергетической безопасности для своей страны.
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Глава МИД Венгрии: Будапешт добился от Киева отказа от атак ВСУ на газопровод «Турецкий поток» Венгерские власти получили от Еврокомиссии гарантии энергетической безопасности для своей страны.
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