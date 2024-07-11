В России решили платить за сообщения о пьяных за рулем

Вознаграждение за такие жалобы установили власти Тывы, говорится на официальном портале республики. Каждое сообщение будет вознаграждаться в размере 2500 рублей, если, конечно, состояние водителя будет подтверждено в ходе дальнейших действий дорожной полиции.