В России решили платить за сообщения о пьяных за рулем

Вознаграждение за такие жалобы установили власти Тывы, говорится на официальном портале республики. Каждое сообщение будет вознаграждаться в размере 2500 рублей, если, конечно, состояние водителя будет подтверждено в ходе дальнейших действий дорожной полиции.
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