Всем свекровям к прочтению!

Я сама и свекровь, и тёща, но я никак не могу понимать маниакальное желание жить жизнью детей! Приходить к невестке, когда сына нет дома, приносить еду, лезть под руки и учить жизни, выхватывать ребёнка из рук! Дети стали взрослыми, если спросят совет, я подскажу, но никогда не буду лезть к своей невестке! Одно дело забота, если не дай Бог она заболела, я позвоню, спрошу чем помочь, но у меня есть сын, который уже муж и в первую очередь помогать ей должен он в такой ситуации, да и вообще просто в жизни! Не может она приготовить - готовит он, у него рук нет посуду помыть и пропылесосить? Зачем Вы воспитываете непонятно каких мужиков (массивов), лезете в их быт? Цель какая? Одна д*ра диван хочет поставить в детскую не в своей квартире, не спросив об этом хозяйку дома, другая приходит каждый день без приглашения, третья ребёнка выхватывает и учит, как пеленки гладить и во что одевать.