Джон Кирби: «Северная Корея поставила России более тысячи контейнеров с вооружениями»

Штаты больше, чем поражения на Украине, боятся усиления мощи КНДР в регионе Вера Жердева Фото: AP/TACC Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что КНДР якобы поставила России вооружение для его последующего применения на Украине.