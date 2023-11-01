Джон Кирби: «Северная Корея поставила России более тысячи контейнеров с вооружениями»

Штаты больше, чем поражения на Украине, боятся усиления мощи КНДР в регионе Вера Жердева Фото: AP/TACC Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что КНДР якобы поставила России вооружение для его последующего применения на Украине.
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