Депутат Государственной думы от Крымского региона Леонид Ивлев заявил, что удары Вооружённых сил Украины по российской инфраструктуре планируют в Североатлантическом альянсе под руководством Соединённых Штатов.
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