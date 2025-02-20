Власти ЯНАО примут меры по корректировке энерготарифов

Депутат Госдумы Дмитрий Погорелый заявил, что в Ямало-Ненецком автономном округе пересмотрят действующие тарифы на электроэнергию и произведут перерасчетДепутат Госдумы Дмитрий Погорелый заявил, что в Ямало-Ненецком автономном округе пересмотрят действующие тарифы на электроэнергию и произведут перерасчет.
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