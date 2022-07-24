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The Telegraph: проект по защите США от гиперзвуковых ракет России и Китая находится «в зачаточном состоянии»

The Telegraph: проект по защите США от гиперзвуковых ракет России и Китая находится «в зачаточном состоянии»

Оборонные компании, в частности британская Cohort и американская Raytheon Missiles & Defense, работают над тем, чтобы создать защиту от российских и китайских гиперзвуковых ракет, но в США проект находится в «зачаточном состоянии».

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