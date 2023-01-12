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Костин сделал 2-й дубль в сезоне, став 2-й звездой матча с «Анахаймом». У него 7+4 в 27 играх

Костин сделал 2-й дубль в сезоне, став 2-й звездой матча с «Анахаймом». У него 7+4 в 27 играх

Форвард «Эдмонтона» Клим Кости забил два гола в матче с «Анахаймом» (6:2) и был признан второй звездой.

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