Трамп назвал встречу министров финансов G20 в США успешной

Президент США Дональд Трамп похвалил встречу министров финансов G20 в Северной Каролине, назвав её продуктивной.
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