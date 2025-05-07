Всероссийскую акцию «Георгиевская ленточка» поддержали полицейские, общественники и школьники Республики Марий Эл

В Куженерском и Звениговском районах республики сотрудники Госавтоинспекции, общественники и юнармейцы присоединились к ежегодной акции «Георгиевская ленточка», стартовавшей по всей стране в канун 80-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне.