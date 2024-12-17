Ламин Ямаль: «Кубарси уже можно считать одним из пяти сильнейших защитников в Европе. Его уровень невероятен – есть все, чтобы выиграть Golden Boy в 2025 году»

17-летний защитник «Барселоны» провел 18 матчей в нынешнем сезоне Ла Лиги. – Как думаете, кто является фаворитом на выигрыш приза Golden Boy в 2025 году? Пау Кубарси феноменален, его называют новым Пике, но он защитник, а защитники обычно получают гораздо меньше голосов, чем нападающие или полузащитники.