Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 729 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • владимир рябченко
    Сравни: опись имущества почившего Сталина длилась ДВА часа...!?Чубайс должен рас...
  • Игорь Максаков
    Двойная игра кого и с кем, вы уж не бойтесь, а договаривайтесь. Я в этой статье не увидел ничего правдивого.Ультиматум Си и "...
  • Вадим Скоробогатов
    Трамп не идиот..Он просто возвеличивает америку....Принижая всех остальных...ПИАР И РЕКЛАМА однако...Он и своё устаре..."Если бы не Росси...

Мысли о параде

Мысли о параде

Мои  мысли вслух  по  поводу  парада  и  не только. О  форме  одежды.Почти  все  люди как  люди,  с  георгиевскими  ленточками,  в том  числе  и товарищ Си:А   вот особо братские народы показательно без -  братушка серб, и Фицо, и казах, про папу Коли даже не говорю.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх