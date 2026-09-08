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Царьград

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Камчатка: сотрудники кальдеры Узон досрочно проголосовали на выборах

Камчатка: сотрудники кальдеры Узон досрочно проголосовали на выборах

На Камчатке сотрудники, дежурящие в кальдере вулкана Узон и Долине гейзеров, досрочно приняли участие в выборах депутатов Государственной думы и регионального законодательного собрания.

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