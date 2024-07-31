В МИД РФ решительно осудили убийство главы политбюро ХАМАС

Россия решительно осуждает убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании. Об этом заявил на брифинге заместитель директора департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ Андрей Настасьин.
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