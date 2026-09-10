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Рязанские новости

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В России представили результаты исследований Семавика Некст и Седжаро у подростков

В России представили результаты исследований Семавика Некст и Седжаро у подростков

ГЕРОФАРМ сообщил о первых результатах исследований лекарственных средств на основе семаглутида (Семавик Некст) и тирзепатида (Седжаро).

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