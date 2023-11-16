Месси заявил, что Гвардиола навредил мировому футболу

Футболист клуба «Интер Майами» Лионель Месси выразил мнение, что главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола навредил мировому футболу, передает Marca.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- ВС России уничтожили две станции управления беспилотниками ВСУ на Донецком направлении – Минобороны
- На Западе негативно отреагировали на стремление России восстановить авиастроение
- Daily Express: Британская атомная подлодка, которую готовили для противостояния России, год простаивает в ожидании ремонта
Свежие комментарии