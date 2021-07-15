В Москве за два дня арестованы 42 участника конфликта в Кузьминках

Участников драки у метро «Кузьминки» выдворят из России Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу Кузьминкого районного суда Москвы сообщает, что сорок два участника конфликта в Кузьминках арестованы на пятнадцать суток.