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В Москве за два дня арестованы 42 участника конфликта в Кузьминках

В Москве за два дня арестованы 42 участника конфликта в Кузьминках

Участников драки у метро «Кузьминки» выдворят из России Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу Кузьминкого районного суда Москвы сообщает, что сорок два участника конфликта в Кузьминках арестованы на пятнадцать суток.

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