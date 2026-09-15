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Царьград

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Ticketland: Число показов "Нотр-Дам де Пари" в России удвоилось

Ticketland: Число показов "Нотр-Дам де Пари" в России удвоилось

Количество постановок "Нотр-Дам де Пари" в России удвоилось за год. Средняя цена билетов на мюзиклы выросла на 14%, достигнув 3 529 рублей.

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