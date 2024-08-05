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Царьград

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Пострадали женщина и трёхлетняя девочка: В Москве мужчина стрелял из окна по детской площадке

Пострадали женщина и трёхлетняя девочка: В Москве мужчина стрелял из окна по детской площадке

В Москве 40-летний мужик устроил стрельбу из окна по детской площадке - пострадали женщина и трёхлетняя девочка.

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